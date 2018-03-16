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Джазмен из Южной Каролины спелся с филармоническим оркестром Татарстана

16 марта 2018, 13:20 , Фото: Пресс-служба Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая

Джазмен из Южной Каролины спелся с филармоническим оркестром Татарстана Концерт в Татарской филармонии имени Тукая собрал полный аншлаг.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Обладатель уникального тембра, позволяющего исполнять произведения разных жанров от джаза и ритм-н-блюза до фанка, Клив Джонс выступил в Казани совместно с Филармоническим джаз-оркестром РТ. Вечер прошел при полном аншлаге, сообщает пресс-служба Татарской государственной филармонии.

Уроженец Южной Каролины и татарстанский оркестр под руководством дирижера, заслуженного деятеля искусств РТ, профессора Анатолия Василевского представили зрителям такие широко известные и популярные уже не одно десятилетие мелодии, как Yesterday, I feel good, Autumn leaves, Fever, Georgia on my mind, Fly me to the moon, My funny Valentine, My Cherie Amour, Feeling goo, а также многие другие.

«Классные музыканты! Оркестр звучит невероятно», – отозвался о своем сотрудничестве с Филармоническим джаз-оркестром Татарстана американский артист.

Удивительно при этом, что сам Клив Джонс хорошо помнит, как в детстве не хотел петь и активно сопротивлялся, когда мать, ведущая певица церкви, буквально заставляла его заниматься вокалом.

«В возрасте девяти лет моя мать прямо-таки заставила меня петь в церкви. Я был довольно упрям и застенчив и не хотел делать этого. Но теперь я очень рад, что сдался под ее напором», – признался джазмен.

Увлекшись музыкой, Клив Джонс позже окончил два престижных вуза – Морхауз-колледж в Атланте и музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Теперь он выступает как вокалист на многих как музыкальных, так и театральных сценах.


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