Путин наградил трех лучших наставников России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении знаком отличия «За наставничество» трех наставников молодежи. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Знаки отличия вручат директору учреждения «Морской центр капитана Варухина» Николаю Варухину, ректору Самарского государственного медицинского университета Геннадию Котельникову, а также сотруднику Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий Анатолию Шалыто.

Эта награда станет мощным стимулом для людей, которые посвятили свою жизнь наставничеству и подготовке специалистов, отметила ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Госнаграду учредили 2 марта этого года. Она вручается наставникам молодежи за личные заслуги.