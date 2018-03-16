Финансовым директором «Ростелекома» стал Сергей Анохин

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На пост финансового директора ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Анохин. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С апреля 2017 года Анохин занимает пост старшего вице-президента «Ростелекома». После назначения финансовым директором к его обязанностям добавятся управление финансами и экономикой, руководство закупочной деятельностью и другие.

«Новый пост предоставляет Сергею больше возможностей и полномочий для реализации стратегии компании, разработанной при его непосредственном участии», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Прежний финансовый директор компании, Кай-Уве Мельхорн, покинет «Ростелеком», чтобы сосредоточиться на собственных проектах.