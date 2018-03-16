Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Финансовым директором «Ростелекома» стал Сергей Анохин

16 марта 2018, 12:42

Новый пост позволит Анохину реализовать стратегию компании, разработанную при его непосредственном участии.
Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена
Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships
ОАО «Ростелеком» оштрафовано на 50 тыс. рублей за нарушение закона
Универсальные услуги связи на всей территории РФ будет оказывать «Ростелеком»
«Ростелеком» пошел по пути "ЮКОСа"

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). На пост финансового директора ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Анохин. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С апреля 2017 года Анохин занимает пост старшего вице-президента «Ростелекома». После назначения финансовым директором к его обязанностям добавятся управление финансами и экономикой, руководство закупочной деятельностью и другие.

«Новый пост предоставляет Сергею больше возможностей и полномочий для реализации стратегии компании, разработанной при его непосредственном участии», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Прежний финансовый директор компании, Кай-Уве Мельхорн, покинет «Ростелеком», чтобы сосредоточиться на собственных проектах.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter