Казанец вырастил в квартире 20 кустов конопли

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию в квартире одного из домов по улице Сыртлановой, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Информация о том, что мужчина выращивает дома запрещенные растения, поступила к правоохранителям 12 марта. При проверке в двухкомнатной квартире правоохранители обнаружили свыше 20 кустов конопли высотой до 80 см.

Комнаты были оборудованы специальными устройствами, контролирующими необходимый уровень влажности, освещения и температуры. При обыске полицейские нашли около 260 упакованных свертков с уже высушенным растением и контейнеры для фасовки.

В результате масса изъятого наркотика превысила один килограмм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Видео: МВД РТ