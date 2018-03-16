Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Nissan собирается выпускать обновленный Qashqai и X-Trail в России

16 марта 2018, 11:58

Увеличением объема продаж кроссоверов на российском рынке связано с большим спросом.
106 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль российского производства
Спустя 30 лет автомобильная марка "Datsun" может вернуться на рынок
Японцы планируют производство самозаживляющихся чехлов для смартфонов
«Nissan» приостанавливает работу заводов из-за нехватки комплектующих из Японии
"Nissan" отзывает 2,1 миллиона автомобилей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Компания Nissan собирается выпускать обновленные версии Nissan Qashqai и X-Trail на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Автостат». Также известно об увеличении объема производства на заводе и о растущем на российском рынке спросе на данные автомобили.

Следует отметить, что по итогам 2017 года Nissan X-Trail и Nissan Qashqai входят в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. Собственное производство в России поможет контролировать рост цен на автомобили и приспособить машины к российским дорогам.

Наладка производства требует достаточного времени, поэтому обновленные модели будут предложены российским покупателям несколько позже. Точные сроки будут известны позднее.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter