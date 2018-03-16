Nissan собирается выпускать обновленный Qashqai и X-Trail в России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Гульназ Ойкина). Компания Nissan собирается выпускать обновленные версии Nissan Qashqai и X-Trail на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, сообщает агентство «Автостат». Также известно об увеличении объема производства на заводе и о растущем на российском рынке спросе на данные автомобили.

Следует отметить, что по итогам 2017 года Nissan X-Trail и Nissan Qashqai входят в топ-25 самых продаваемых моделей на российском рынке. Собственное производство в России поможет контролировать рост цен на автомобили и приспособить машины к российским дорогам.

Наладка производства требует достаточного времени, поэтому обновленные модели будут предложены российским покупателям несколько позже. Точные сроки будут известны позднее.