Гульназ Сафарова: «Только уверенный в себе человек может о себе заявить – Я!»

— Гульназ, первая программа нового проекта «Мин» вышла в эфир, и поэтому уже можно с уверенностью сказать, что она — татарстанский вариант аналогичных программ, существующих на федеральном канале. И все же, какова главная цель именно «Мин»?

— Основная цель нашего проекта, безусловно, внешнее, а, главное, внутренне преображение наших женщин. Хотя, раскрою наши планы, в перспективе мы хотим заняться и мужчинами: они тоже нуждаются в хороших стилистах и психологах.

Мы будем создавать новый имидж героям наших программ. Мы все любим быть красивыми, любим красоту в себе и вокруг себя. И это хорошо, потому что когда мы видим красиво одетых женщин, мы ими восхищаемся. Вот мы и хотим помочь женщинам ловить восхищенные взгляды.

— Но ведь создание внешней красоты наверняка не главная задача этой программы?

— Конечно, нет. Для нас главное — помочь женщине обрести равновесие в душе, внутреннюю уверенность, почувствовать себя индивидуальностью. А почему бы нет? Поэтому я и решила создать социальный телевизионный проект, который призывает быть красивыми и, главное, готов помочь измениться. Проект называется «Мин», что в переводе на русский означает «Я».

— Название проекта очень привлекательное: емкое, звучное и отражает характер программы. И все-таки, почему именно «Мин»?

— Потому, что только уверенный в себе человек может сказать о себе — Мин (Я)! Ведь в этой жизни многое начинается с уверенности в себе, в своих силах. Чтобы добиться своей цели и крепко встать на ноги, чтобы убрать внутреннее противоречие, внешние недостатки и комплексы — для всего этого нужны силы, решительность и, конечно, навыки и умения. Мы готовы помочь телезрителям в этом преображении. Со всеми их комплексами, с неумением правильно подать себя будет бороться команда настоящих профессионалов, состоящая из косметолога, стилиста, психолога.

— Кто может стать участником программы «Мин»?

— В этом проекте может участвовать каждый (и мужчина, и женщина), кто хочет изменить не только себя, но и свое мировоззрение, жизнь в целом. Для этого не нужно платить деньги, а всего лишь требуется заполнить анкету. Все анкеты я читаю лично. Никаких особых требований к тем, кто хочет преобразиться с нашей помощью, нет. Единственное условие — герои программы должны рассказать свою историю и объяснить, почему они хотят измениться внешне, изменить свою жизнь. Правда, есть еще одно условие: участники проекта должны в совершенстве знать татарский язык. Это требование касается не только тех, кто придет к нам меняться. У нас даже стилисты и психологи говорят на прекрасном литературном татарском языке.

— Какие сюрпризы ожидают тех, кто рискнул рассказать на всю республику свою историю и «родиться заново» у всех на глазах?

— Мы им полностью меняем образ: делаем современную прическу, подбираем красивую одежду в подходящем для них стиле, психологи дают профессиональные советы по преодолению внутренних страхов или помогают вернуть радость к жизни. А затем их ждет еще один подарок — исполнение популярным певцом «вживую» песни для героини программы. В праздничном выпуске программы, например, для нашей героини пел сам Раяз Фасихов!

Напомним, первый выпуск программы «Мин» вышел в эфир в самый нежный праздник — 8 Марта. То, что именно Сафаровой принадлежит идея создания подобного проекта, вполне логично. Как-то одно из республиканских СМИ написало о ней: «Гульназ Сафарова убеждена в том, что надо самой строить свою судьбу, а не плыть по течению».

А подобные жизненные принципы необходимо воплощать только в передаче такого формата, как «Мин».