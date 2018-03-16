Все новости Татарстан Россия

Здоровье и среда

В Казани врачи со всей России обсудят болезни дыхательных путей

16 марта 2018, 23:40

Участвовать в респираторном форуме могут все желающие врачи, студенты, ординаторы и аспиранты.
Жильцы зданий, пораженных плесенью, рискуют заболеть астмой
В Спасске обсудили актуальные проблемы респираторной медицины

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Завтра в Казани откроется первый респираторный форум Российского респираторного общества (РРО), сообщает дирекция сайта КГМУ. На форуме врачи со всей России обсудят в том числе болезни дыхательных путей.

Участвовать в российском форуме будут главный рентгенолог Минздрава России Игорь Тюрин, главный пульмонолог ПФО Александр Жестков, главный пульмонолог Минздрава РТ Александр Визель и другие.

На форуме соберутся врачи, студенты старших курсов, ординаторы, аспиранты и все, кто интересуется вопросами респираторной медицины.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter