В Казани врачи со всей России обсудят болезни дыхательных путей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Завтра в Казани откроется первый респираторный форум Российского респираторного общества (РРО), сообщает дирекция сайта КГМУ. На форуме врачи со всей России обсудят в том числе болезни дыхательных путей.

Участвовать в российском форуме будут главный рентгенолог Минздрава России Игорь Тюрин, главный пульмонолог ПФО Александр Жестков, главный пульмонолог Минздрава РТ Александр Визель и другие.

На форуме соберутся врачи, студенты старших курсов, ординаторы, аспиранты и все, кто интересуется вопросами респираторной медицины.