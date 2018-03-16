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Политика

Лавров о совете Уильямсона заткнуться: Мы перестали обращать на это внимание

16 марта 2018, 11:32

Глава МИД России предположил, что британскому министру не хватает образования.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Москва перестала обращать внимание на заявления, подобные высказыванию министра оборона Великобритании Гэвина Уильямсона. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает RT.

Лавров предположил, что британский министр обороны таким образом пытается «войти в историю». Впрочем, глава МИД России допускает и другую причину заявления Уильямсона: «Может, образования не хватает».

Напомним, что глава британского Минобороны заявил, что «Россия должна уйти и заткнуться».


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