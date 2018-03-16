В Казани в течение недели налоговики не размораживали счет, с которого уже списали долг

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Казани в течение недели налоговики не размораживали счет предприятия, с которого уже списали долг, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Об этом с заявлением в прокуратуру обратился директор ООО «НУМиС».

В процессе расследования удалось выяснить, что ИФНС России по Московскому району Казани потребовала от предприятия погасить задолженность, однако требование было проигнорировано. Чтобы взыскать долг принудительно, операции по счету организации в банке были приостановлены, а долг списан.

Однако налоговый орган лишь через 7 дней отменил приостановление операций по счетам организации. По закону он должен был сделать это в течение суток после списания нужной суммы.

В результате начальника ИФНС России по Московскому району Казани обязали устранить нарушения, а также привлечь к ответственности виновных.