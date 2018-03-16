В России может стать больше частных железнодорожных перевозчиков

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Частные железнодорожные перевозчики после 2021 года могут занять до 10 процентов рынка дальнего следования. Соответствующий проект целевой модели рынка предложило Министерство транспорта РФ, пишет «Коммерсантъ».

В данный момент доля частных пассажирских компаний очень мала. Крупнейшая из них, «ТрансКласСервис», занимает всего 1,1 процента рынка.

Планируется, что допуск частных перевозчиков будет осуществляться на конкурсной основе. Лоты будут составлены из прибыльных и убыточных маршрутов.

ЦМР требуется доработать, считают в ОАО РЖД. «Сейчас проект представляет собой не столько целевую модель рынка, сколько модель регулирования деятельности ОАО РЖД», — сказали «Коммерсанту» представители монополии. По их словам, на данный момент ЦМР подразумевает существенное ограничение самостоятельности РЖД в пользу других организаций.