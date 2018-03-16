Хабенский и Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Актер Константин Хабенский и актриса Ольга Сутулова стали обладателями премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония награждения по итогам 2017 года в шестой раз прошла в московском кинотеатре «Мир».

Ольга Сутулова победила в номинации «Лучшая актриса в телефильме/сериале» за роль в сериале «Троцкий». Константин Хабенский стал лучшим актером за роль Льва Троцкого в этом же сериале. Награду за лучшую режиссуру получил режиссер сериала Александр Котт, и эту же кинокартину признали лучшей за визуальные эффекты.

Сериал транслировали на «Первом канале». Над ним работали продюсеры Константин Эрнст и Александр Цекало.

Лучшей актрисой второго плана стала Светлана Ходченкова за работу в сериале «Мата Хари». Лучшим актером второго плана признан Сергей Бурунов за роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Композитор Юрий Потеенко получил приз за лучшую музыку к сериалу «Анна Каренина», а лучшим сценаристом за работу над фильмом «Консультант» (НТВ) назван Алексей Слаповский.