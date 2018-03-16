«КАМАЗ» вновь передаст в лизинг компании «ИТЕКО Россия» тягачи «КАМАЗ-5490 NEO»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В апреле КАМАЗ передаст в лизинг логистической компании «ИТЕКО Россия» партию магистральных тягачей «КАМАЗ-5490 NEO», сообщает сайт ПАО «КАМАЗ».

Договор с «ИТЕКО Россия» на приобретение в лизинг тягачей «КАМАЗ-5490 NEO» и полуприцепов «Тонар» заключен в рамках соглашения о намерениях, подписанного на выставке «Комтранс-2017».

Автомобили фирменного изумрудно-зеленого цвета компании будут переданы заказчику в апреле. С учетом особых пожеланий «ИТЕКО Россия» машины оформляются по программе для крупного бизнеса «Лизинг для уверенных».

Будет также субсидия по государственной программе «Российский тягач»: скидка в 12,5 процента на авансовый платеж. Полуприцепы будут переданы «ИТЕКО Россия» по программе льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники.

Отгрузку техники для «ИТЕКО Россия» произведет торгово-финансовая компания КАМАЗ, а ее приобретение профинансирует КАМАЗ-лизинг.

Напомним, что «KAMAЗ-5490 NEO» — модель нового поколения, отвечающая стандарту «Евро-5». Разработанная с применением самых современных технологий и комплектующих машина создана с учетом российских дорожных и климатических условий, соответствует всем современным международным требованиям экономичности, надежности и комфорта водителя.

Первым крупным пользователем тягачей «КАМАЗ-5490» стала логистическая компания «ИТЕКО Россия». Они появились в автопарке компании в 2014 году: тогда она закупила пробную партию тягачей в 50 ед. Машины достойно зарекомендовали себя, и к концу 2016 года «ИТЕКО Россия» эксплуатировала уже 200 «КАМАЗ-5490». В прошлом году компания купила еще более 400 тягачей.