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«КАМАЗ» вновь передаст в лизинг компании «ИТЕКО Россия» тягачи «КАМАЗ-5490 NEO»

16 марта 2018, 11:44

«ИТЕКО Россия» уже закупила за несколько лет более 650 магистральных тягачей «КАМАЗ-5490 NEO».
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В апреле КАМАЗ передаст в лизинг логистической компании «ИТЕКО Россия» партию магистральных тягачей «КАМАЗ-5490 NEO», сообщает сайт ПАО «КАМАЗ».  

Договор с «ИТЕКО Россия» на приобретение в лизинг тягачей «КАМАЗ-5490 NEO» и полуприцепов «Тонар» заключен в рамках соглашения о намерениях, подписанного на выставке «Комтранс-2017».  

Автомобили фирменного изумрудно-зеленого цвета компании будут переданы заказчику в апреле. С учетом особых пожеланий «ИТЕКО Россия» машины оформляются по программе для крупного бизнеса «Лизинг для уверенных».  

Будет также субсидия по государственной программе «Российский тягач»: скидка в 12,5 процента на авансовый платеж. Полуприцепы будут переданы «ИТЕКО Россия» по программе льготного лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники.  

Отгрузку техники для «ИТЕКО Россия» произведет торгово-финансовая компания КАМАЗ, а ее приобретение профинансирует КАМАЗ-лизинг.  

Напомним, что «KAMAЗ-5490 NEO» — модель нового поколения, отвечающая стандарту «Евро-5». Разработанная с применением самых современных технологий и комплектующих машина создана с учетом российских дорожных и климатических условий, соответствует всем современным международным требованиям экономичности, надежности и комфорта водителя.  

Первым крупным пользователем тягачей «КАМАЗ-5490» стала логистическая компания «ИТЕКО Россия». Они появились в автопарке компании в 2014 году: тогда она закупила пробную партию тягачей в 50 ед. Машины достойно зарекомендовали себя, и к концу 2016 года «ИТЕКО Россия» эксплуатировала уже 200 «КАМАЗ-5490». В прошлом году компания купила еще более 400 тягачей.    

 


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