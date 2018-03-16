Поклонская пообещала найти израсходованные на «Матильду» 280 млн рублей

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила, что по вопросу расходования выделенных на фильм «Матильда» Алексея Учителя бюджетных средств «точка не поставлена». Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий напомнила, что 280 млн рублей были выделены из бюджета на создание фильма. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы понять, куда были израсходованы эти средства. По словам Поклонской, выделены они были на фильм про балерину, а использованы на другой фильм и другой сценарий.

Также экс-прокурор Крыма подчеркнула, что в общественном обсуждении «Матильды» поставлена точка. «Точку поставил сам фильм. Пустой. Фильм, который полностью потерпел провал», – уверена она.

В прошлом году вокруг картины возникли многочисленные скандалы. Против ее показа выступили православные активисты и Наталья Поклонская. По их мнению, фильм порочил репутацию Николая II и оскорблял чувства верующих. Лента должного эффекта на зрителя не произвела. Сборы составили 535 млн рублей при бюджете 25 млн долларов.