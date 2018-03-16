В России планируют легализовать выращивание опиумного мака

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В России планируется снять запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Соответствующий законопроект направлен в Правительство, пишут «Известия».

В случае если законопроект будет принят, в России будет запущен полный цикл производства лекарственных средств опийной группы. Это является частью политики импортозамещения, отметили в Минпромторге РФ.

В настоящее время сырье для психотропных препаратов закупают за границей. Маковую соломку используют для производства мощных анальгетиков. В них нуждаются в том числе онкобольные.

Культивирование опиумного мака было запрещено тридцать лет назад.