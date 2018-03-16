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Экономика и финансы

В России планируют легализовать выращивание опиумного мака

16 марта 2018, 11:22

Законопроект разрешает культивировать наркосодержащие растения для производства лекарств.

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В России планируется снять запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Соответствующий законопроект направлен в Правительство, пишут «Известия». 

В случае если законопроект будет принят, в России будет запущен полный цикл производства лекарственных средств опийной группы. Это является частью политики импортозамещения, отметили в Минпромторге РФ.

В настоящее время сырье для психотропных препаратов закупают за границей. Маковую соломку используют для производства мощных анальгетиков. В них нуждаются в том числе онкобольные. 

Культивирование опиумного мака было запрещено тридцать лет назад.

 


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