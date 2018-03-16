Страховая компания «АСКО» из Набережных Челнов признана банкротом

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Республики Татарстан признал страховую компанию из Набережных Челнов «АСКО» банкротом. Информация размещена в картотеке дел суда.

Заявление о признании компании банкротом было подано в феврале этого года руководителем временной администрации страховой группы Сергеем Чекулаевым. В ГК «АСКО» открыто конкурсное производство. Следующее заседание назначено на 4 марта следующего года.

В декабре прошлого года ЦБ ввел временную администрацию в «АСКО» в связи с ненадлежащим исполнением плана восстановления платежеспособности. В январе 2018 года регулятор приостановил действие лицензии из-за неисполнения декабрьского предписания. Девятого февраля Центробанк отозвал лицензию у страховой компании.