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Экономика и финансы

Страховая компания «АСКО» из Набережных Челнов признана банкротом

16 марта 2018, 10:36

В феврале этого года Центробанк отозвал лицензию у страховой группы.
ЦБ России отозвал лицензию у татарстанского страховщика «АСКО»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Арбитражный суд Республики Татарстан признал страховую компанию из Набережных Челнов «АСКО» банкротом. Информация размещена в картотеке дел суда.

Заявление о признании компании банкротом было подано в феврале этого года руководителем временной администрации страховой группы Сергеем Чекулаевым. В ГК «АСКО» открыто конкурсное производство. Следующее заседание назначено на 4 марта следующего года. 

В декабре прошлого года ЦБ ввел временную администрацию в «АСКО» в связи с ненадлежащим исполнением плана восстановления платежеспособности. В январе 2018 года регулятор приостановил действие лицензии из-за неисполнения декабрьского предписания. Девятого февраля Центробанк отозвал лицензию у страховой компании.

 


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