Футболист сборной России Кокорин пропустит домашний чемпионат мира

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин, скорее всего, пропустит домашний чемпионат мира по причине травмы, сообщает официальный сайт «Зенита».

Повреждение игрок получил в матче Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг». На первых минутах матча в Санкт-Петербурге Кокорин вступил в борьбу с защитником немецкой команды Вилли Орбаном, после чего россиянину понадобилась помощь врачей.

Позже футболист вернулся на поле, но не смог продолжить игру и был заменен: нападающий в слезах покинул поле на электрокаре.

По итогам обследования у Кокорина диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Один из лидеров сборной России с большой вероятностью пропустит домашний чемпионат мира, поскольку срок восстановления после таких травм составляет от шести до девяти месяцев. Поврежденное колено Кокорина прооперируют в Риме.

