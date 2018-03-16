Все новости Татарстан Россия

Культура

Режиссер «Миллионера из трущоб» и «На игле» снимет новый фильм о Бонде

16 марта 2018, 15:35

Дэниэл Крейг, который сыграет агента 007, подтвердил свое участие в фильме.
«Агент 007» Дэниэл Крейг женился на Рэйчел Вайс
Новый фильм о Джеймсе Бонде собрал в прокате почти 300 млн. долларов за две недели
Новая картина об агенте 007 станет самой длинной в истории бондианы
Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится этой осенью
Французская актриса сыграет подругу Джеймса Бонда

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Британский кинорежиссер Дэнни Бойл, известный фильмами «На игле» и «Миллионер из трущоб», снимет новый, 25-й по счету, фильм о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, на данный момент идет работа над сценарием, съемки начнутся в течение пяти-шести недель. Вполне возможно, что фильм об агенте 007 выйдет к концу года. Условное название картины – «Джеймс Бонд-25».

Актер Дэниэл Крейг, который сыграет агента 007, подтвердил свое участие в фильме.

Самые известные картины Дэнни Бойла – «На игле», «Пляж», «Стив Джобс», «Неглубокая могила». Снятый им «Миллионер из трущоб» получил восемь премий «Оскар», в частности, как лучший фильм года и за лучшую режиссуру.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter