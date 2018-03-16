Поклонская попросила ЦИК снять с выборов кандидатуру Собчак

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос о снятии с выборов Президента РФ кандидатуру Ксении Собчак, сообщает РИА Новости.

Парламентарий объяснила свое решение посягательством Собчак на территориальную целостность России и неуважением кандидата к жителям Крыма. Говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку, Собчак нарушает закон об избирательных правах, считает Поклонская.

«Это недопустимо и запрещено федеральным законом», — заявила она.

Тем не менее, уже никого из восьми кандидатов в Президенты РФ невозможно снять с выборов. Об этом сказала на прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова.