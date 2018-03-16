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Политика

Поклонская попросила ЦИК снять с выборов кандидатуру Собчак

16 марта 2018, 10:26

Депутат Госдумы объяснила свое решение неуважением кандидата в Президенты РФ к жителям Крыма.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская направила в ЦИК запрос о снятии с выборов Президента РФ кандидатуру Ксении Собчак, сообщает РИА Новости.

Парламентарий объяснила свое решение посягательством Собчак на территориальную целостность России и неуважением кандидата к жителям Крыма. Говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку, Собчак нарушает закон об избирательных правах, считает Поклонская.

«Это недопустимо и запрещено федеральным законом», — заявила она.

Тем не менее, уже никого из восьми кандидатов в Президенты РФ невозможно снять с выборов. Об этом сказала на прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова.


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