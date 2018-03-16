Айрат Хайруллин проконтролирует строительство новой плотины в Аксубаевском районе

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Хайруллин проконтролирует вопрос строительства новой плотины в Аксубаевском районе, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Помочь со строительством плотины к Айрату Хайруллину во время приема населения обратились жители Урмандеево Аксубаевского района. Они беспокоятся за сельскую плотину: каждую весну ее сносит, назрела необходимость построить новую, укрепленную. Но средств у поселения на это нет.

Обратившиеся к депутату рассказали, что эта проблема была рассмотрена главой района Камилем Гилмановым. Строительство плотины будут рекомендовать включить в республиканскую программу. Для этого нужно разработать проект ее строительства.

Парламентарий выразил желание съездить на плотину и обещал взять на личный контроль строительство нового объекта.

Кроме того, на приеме у Айрата Харуллина была руководитель поискового отряда «Ориент», которая подняла вопрос нехватки палаток. По ее словам, отряд в течение двадцати лет выезжает в поисковые экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны (очередная состоится уже в апреле), а палатки уже совсем старые.

«В этом вопросе мы постараемся помочь», - сказал депутат.

Жители Аксубаевского района обратились к Айрату Хайруллину с многочисленными просьбами о материальной помощи: для музея нужны витрины-стеллажи, для Детской школы искусств - обувь для занятий хореографией и аппаратура, для ансамбля баянистов РДК и кимского сельского клуба - музыкальные инструменты и сценическая одежда.

Парламентарий в следующий приезд обещал посетить музей, познакомиться с творчеством юных талантов. «Каждый приезд удивляюсь, какие активные у вас в районе люди, талантливые дети и неравнодушные взрослые», – сказал Айрат Хайруллин.

