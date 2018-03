Солист рок-группы The Who потерял слух из-за громких концертов

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Один из основателей рок-группы The Who Роджер Долтри признался, что потерял слух от слишком громких концертов, пишет «Газета.Ру».

Во время одного из сольных выступлений в Лас-Вегасе 74-летний музыкант назвал себя «очень, очень глухим» и посоветовал фанатам использовать беруши на громких выступлениях. Как признался со сцены певец, теперь он вынужден читать по губам.

Коллектив The Who создан в 1964-м. По всему миру продано более 100 млн записей группы. Концерт The Who в 1976 году признали самым громким в истории.