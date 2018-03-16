Все новости Татарстан Россия

Политика, Официальная хроника

Рустам Минниханов призвал татарстанцев принять активное участие в выборах Президента России

16 марта 2018, 11:56 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов призвал татарстанцев принять активное участие в выборах Президента России Президент Татарстана обратился к жителям республики с видеообращением.
Грантов для социально ориентированных НКО в РТ станет в два раза больше
Татарстан на пути от экспортно-сырьевого к инновационному развитию экономики – «Нефть России»
Рустам Минниханов встретился с послом Индии в России
На стройплощадках в центре Казани побывал Президент Татарстана
Три сотни зеленых красавиц пали жертвой браконьеров накануне нового года

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов записал видеообращение к жителям республики. В нем он призывает принять активное участие в предстоящих выборах Президента России.

«Уважаемые татарстанцы! 18 марта мы выбираем Президента страны. Избирательная кампания проходит в непростых политических условиях. Сильная, возрождающаяся Россия никому в мире не нужна. Но она нужна многонациональному народу России»,  подчеркнул лидер Татарстана.

Рустам Минниханов отметил: «Содержательному проведению выборов способствовало успешное развитие республики. Подавляющее число граждан выступает в поддержку данного курса – за сохранение общественно-политической стабильности».

«Дорогие друзья, призываю вас принять активное участие в голосовании. Выбирая Президента России, мы голосуем за мир и благополучие, за всемерное укрепление могущества страны. Встретимся на избирательных участках»,  обратился к татарстанцам Президент республики.

Свое обращение Рустам Минниханов завершил центральным слоганом всей избирательной кампании: «Наша страна, наш Президент, наш выбор!»

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter