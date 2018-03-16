Рустам Минниханов призвал татарстанцев принять активное участие в выборах Президента России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов записал видеообращение к жителям республики. В нем он призывает принять активное участие в предстоящих выборах Президента России.

«Уважаемые татарстанцы! 18 марта мы выбираем Президента страны. Избирательная кампания проходит в непростых политических условиях. Сильная, возрождающаяся Россия никому в мире не нужна. Но она нужна многонациональному народу России», – подчеркнул лидер Татарстана.

Рустам Минниханов отметил: «Содержательному проведению выборов способствовало успешное развитие республики. Подавляющее число граждан выступает в поддержку данного курса – за сохранение общественно-политической стабильности».

«Дорогие друзья, призываю вас принять активное участие в голосовании. Выбирая Президента России, мы голосуем за мир и благополучие, за всемерное укрепление могущества страны. Встретимся на избирательных участках», – обратился к татарстанцам Президент республики.

Свое обращение Рустам Минниханов завершил центральным слоганом всей избирательной кампании: «Наша страна, наш Президент, наш выбор!»