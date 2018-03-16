(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Московский ФК ЦСКА победил в гостях «Лион» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Счет матча — 3:2. Авторами голов у армейцев стали Александр Головин (39-я минута матча), Ахмед Муса (60-я минута) и Понтус Вернблум (65-я минута). Во французском клубе отличились Максвелл Корне (58-я минута) и Мариано Диас (71-я минута).

«Матч получился очень напряженным. Но он в очередной раз показал, что мы сильны, прежде всего, командной игрой. Был сложный отрезок в матче, когда „Лион“ забил второй мяч, но мы играли с преимуществом и заслуженно победили Лига Европы — серьезный уровень, поэтому эмоции сейчас особенно приятные. Что касается моего гола, то все удачно сложилось: бил на исполнение в дальний угол. Каким задумывал удар, таким он и получился», — прокомментировал матч автор первого гола, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

Жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдет сегодня, в 15:00 по московскому времени.