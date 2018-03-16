В Чистополе фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» назвали явлением всероссийского масштаба

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 15 марта в Чистополе гала-концертом окончился шестой зональный тур фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2018». Отборочный этап Закамья собрал более 1200 конкурсантов, на концерт допущено 25 номеров, лучшие из которых станут участниками казанских гала-концертов.

«У меня не поворачивается язык сказать, что „Созвездие“ — проект. Это — явление, причем всероссийского масштаба», — заметил постоянный член жюри, российский режиссер и педагог-хореограф Владимир Аносов.

«Годом совершеннолетия фестиваля» назвала 2018 год председатель жюри, народная артистка Татарстана Зиля Сунгатуллина. Она отметила, что сегодня выпускники «Созвездия» сами становятся наставниками новых претендентов на призовые места фестиваля-конкурса и поют на лучших сценах не только России, но и зарубежья. «Разиль Гатин сейчас выступает в Ла Скала», а когда он станет посвободнее, я планирую пригласить его преподавать в Казанской консерватории«, — рассказала она.

Как отмечают организаторы, в этом году количество желающих принять участие в фестивале увеличилось на 10 — 15 процентов в каждой из 10 отборочных зон. Так, например, в Чистопольском районе Татарстана в этом году 360 талантливых ребят подали заявки на участие, тогда как в прошлом их было 120 человек. Это объясняется и растущей популярностью «Созвездия», и тем, что каждый выступающий в 2018 году на гала-концерте в Казани будет считаться почетным «миллионным участником».

В день концерта культурный центр «Чистополь» был буквально окружен автобусами, на которых на фестиваль съехались участники и зрители. За кулисами шли последние приготовления, а члены жюри, два дня проводившие мастер-классы, давали последние рекомендации ребятам. В одном из кабинетов участники плотным кольцом окружили наставников по вокалу, певиц Алину Ивах и Ляйсан Закирову. «Как только ты почувствуешь, что песня любима, все в тебе раскроется», «Мне нравятся дети, которые перед выходом на сцену, даже если исполняют лирическую песню, говорят: „Я буду бороться как буйвол“. Это слова победителей!», — слышались слова Ляйсан Закировой.

«В этом году хороший результат показали вокалисты средней группы, дети 12-15 лет. Я также рада, что многие откликнулись на рекомендацию организаторов конкурса исполнять песни советских лет, ведь в этом году мы отмечаем 100-летие комсомола. Детям, конечно, сложно проникнуться духом того времени, и тут большая работа проделана преподавателями. Но это песни — добрые, светлые, с лиричными запоминающимися мелодиями и текстами, наполненными смыслом. Тем не менее, судья я строгий, и оценивать номера буду по справедливости», — поделилась мнением с корреспондентом «Татар-информ» участница трио «Зу-ляй-ля» Ляйсан Закирова.

Концерт, который длился 2,5 часа, в прямом эфире транслировался на сайте конкурса. К слову, такие трансляции пользуются большим спросом. Например, первый концерт, из Азнакаево, собрал более 60 тысяч просмотров. Каждую субботу на канале ТНВ, с конца февраля до конца марта, их можно увидеть в записи. Так, в ближайшую субботу, 17 марта, чистопольский гала можно будет увидеть по телевидению.

Пожалуй, самый зрелищный номер каждого концерта — традиционная «Дискотека солнца». Гимн фестиваля выходят спеть все участники концерта, поднимается весь зал и, танцуя, поет его.

«Моя жизнь проходит от „Созвездия“ до „Созвездия“, каждый год я с нетерпением жду фестиваль. Несмотря на то, что участвую в нем уже 12-й раз, все равно волнуюсь. Но я понимаю, что только талантом победы не добиться. Над номерами тщательно работаю не только я, но и мои преподаватели по вокалу, хореограф ставит мои движения во время танца, а костюмы шьют бабушка и мама», — рассказала обладательница первого места в старшей группе вокалистов Дарья Чудакова из Болгара. Сейчас она — студентка первого курса эстрадного отделения ГИТИСа, где учится по «путевке» «Созвездия». Действительно, ее песенка Пепиты-Дьяболо из оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер» вызвала шквал аплодисментов и криков «Браво!». Многих провожали такими выражениями восторга.

Впереди у фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» — еще четыре зональных этапа, которые продлятся до конца марта. Главное событие пройдет в Казани: гала-концерты состоятся 13 и 20 апреля.