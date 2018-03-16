В Татарстане водителей обяжут пользоваться световозвращающими жилетами

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В ПДД 18 марта в силу вступят поправки, касающиеся использования световозвращающих элементов водителями, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Водитель при остановке или ДТП вне населенного пункта в темное время суток должен будет находиться на дороге или обочине в специальном жилете, оснащенном полосами световозвращающего материала.

В республике только в этом году произошли три аварии, в которых пострадали люди, покинувшие транспорт и оказавшиеся на проезжей части в темное время суток.

Сейчас наличие подобного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения данной практики и в России.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и быть предельно осторожными на дорогах.