Интерьер Казанского цирка после реконструкции выполнен в стиле Арлекино

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Ромбовидный разноцветный узор — орнамент костюма Арлекина — взят за основу концепции внутренней отделки Казанского цирка во время масштабной реконструкции. Открытие цирка состоится сегодня, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Ремонтно-реставрационные работы здания выполнили специалисты «Татинвестгражданпроекта», разработавшие и концепцию дизайна интерьера. При этом стояла задача максимально сохранить архитектурный образ внутреннего пространства исторического здания.

Скрещенные по диагонали тонкие линии поверх основных ромбов создают ощущение трехмерности, движения и многослойности текстуры. Ромбовидный орнамент объединяет пространство цирка в единое целое: вестибюль, гардероб, фойе и сам зрительный зал. В фойе с помощью яркой цветовой гаммы сделан акцент на основных локациях: аттракционах, буфете, сувенирах.

По всему периметру подкупольного пространства в зрительном зале закольцованное полотно узора вместе с подсветкой создает дополнительный эффект игры цвета, динамики и движения форм. В поддержку атмосферы детского праздника, чем является каждое посещение цирка для юных зрителей: яркое приветственное панно — фотозона с клоуном в вестибюле, светильники в виде шариков в гардеробе, желтые лестницы — жирафы, навигация в виде артистов цирка. Овальная форма светильников, расположенных в фойе, задана сферической формой цирка.

Зрительный зал в соответствии с традициями цирка выдержан в красном цвете. Кресла в зале выполнены в серой гамме.