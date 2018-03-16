Минэкономразвития РФ намерено повысить позиции РФ в рейтинге Doing Business в 2018 году

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Минэкономразвития РФ планирует по итогам 2018 года подняться на 12 позиций и занять 40-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно документу, главной задачей Минэкономразвития на этот год является улучшение делового климата в России. Подняться в рейтинге DB ведомство намерено посредством создания для бизнеса «единого окна» по фискальным вопросам. Кроме того, Минэкономразвития предлагает создать в России Совет по улучшению условий ведения бизнеса.

Кроме улучшения условий налогообложения Минэк планирует упростить процедуру перемещения товаров через границу, а также уменьшить срок регистрации прав собственности.

Еще семь лет назад Россия занимала в DB 124-е место. Ежегодно позиции страны улучшались на 30 позиций.