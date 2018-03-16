Россия собралась снять запрет на промышленное выращивание опиумного мака

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В России планируется снять введенный в 1987 году в СССР запрет на промышленное выращивание опиумного мака, пишут «Известия».

Составленный Министерством промышленности и торговли РФ законопроект, который разрешает культивирование опиумного мака для фармацевтической промышленности, согласован всеми заинтересованными ведомствами (Минэкономразвития, Минздравом, Минсельхозом, МИДом, Минфином, МВД, ФСБ и Росгвардией) и направлен в Правительство РФ.

В законопроекте предлагается внести в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» поправки, разрешающие культивирование только опиумного мака. А выращивать коноплю по-прежнему будет запрещено — препараты на основе каннабиса в РФ не легализованы. Не разрешается также выращивать опиумный мак в личных целях.

Снятие запрета позволит России производить обезболивающие лекарства по полному циклу. Сейчас в РФ зарегистрировано более десяти опийных препаратов, но сырье для них закупается за рубежом. Такие лекарства нужны, например, онкобольным на последних стадиях рака.

Чтобы растения не воровали для производства наркотиков, нужно организовать надежную охрану маковых полей. Ей займутся Росгвардия и МВД. На каждом объекте, связанном с выращиванием и обработкой опиумного мака, будет круглосуточная охрана и многоуровневая сигнализация.

Обезболивающие средства российского производства попадут в аптеки через несколько лет после принятия законопроекта: на производство опийсодержащих анальгетиков требуется минимум 1,5 года.