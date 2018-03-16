Минэкономразвития намерено ускорить темпы продажи имущества

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Министерство экономического развития РФ планирует увеличить темпы сокращения имущества казны, а также улучшить имидж приватизации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Правительства о продлении программы по управлению федеральным имуществом.

Согласно документу, в 2019 году темпы сокращения имущества казны должны повыситься до 24 процентов, а в 2020 году — почти до 30 процентов. На соответствующую госпрограмму выделено порядка 68 млрд рублей, пишет издание.

Кроме того, ведомство намерено улучшить имидж приватизации государственных активов, а также поработать над эффективностью их управления.

О том, что доля государства в экономике должна поэтапно снижаться, говорил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Он отметил, что финансовые активы нужно выводить на рынок и продавать.