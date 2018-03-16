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Экономика и финансы

Бюджетный автомобиль на метане появится в России в 2019 году

16 марта 2018, 09:42

Базовая цена новинки может составить менее 600 тыс. рублей.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). «АвтоВАЗ» начнет выпускать бюджетный седан Lada Granta CNG, работающий на метане, в 2019 году, пишут «Известия».

Начало выпуска Granta CNG, наряду со стартом производства более дорогого универсала Largus, станет вторым этапом перевода автомобилей «АвтоВАЗа» на сжиженный газ (первым этапом был выпуск седана Lada Vesta).

Новинка будет укомплектована двумя баллонами для газа и бензобаком. В зависимости от ситуации водитель сможет переключать подачу топлива. Суммарного запас бензина и газа хватит, чтобы проехать на одной заправке 1050 км.

По словам экспертов, базовая цена новинки может составить менее 600 тыс. рублей.


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