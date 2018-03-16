Российские ученые намерены вывести «гипоаллергенную» корову

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Российские ученые намерены вывести корову, чье молоко не будет вызывать аллергию даже у очень чувствительных людей. Об этом пишут «Известия».

По словам академика РАН Ольги Донцовой, речь идет о геномном редактировании. Ученые утверждают, что оно не обладает ничем противоестественным. В России над такими задачами трудятся исследователи, которые могут вывести так называемую «гипоаллергенную корову».

Если у «обычных» коров в молоке есть особый белок – бета-лактоглобулин, который провоцирует аллергическую реакцию, то после геномного редактирования его можно инактивировать, пояснила Донцова.