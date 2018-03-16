Управляющие компании лишат права собирать деньги за коммунальные услуги

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Жители многоквартирных домов будут оплачивать электричество, воду и тепло ресурсоснабжающим организациям (РСО) по прямым договорам. Соответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению, пишут «Известия».

В настоящее время собственники квартир оплачивают «коммуналку» через управляющие компании, которые перечисляют полученные деньги ресурсоснабжающим организациям. Согласно законопроекту, управляющие компании будут иметь возможность собирать средства только за содержание и ремонт дома.

Прямой договор между собственниками квартир и «ресурсниками» будет заключен в том случае, если за новый порядок проголосуют жильцы на собрании. Соглашение должно быть заключено в течение трех месяцев.

В результате нововведений управляющие компании потеряют статус посредника между гражданами и РСО, что предотвратит мошенничество на рынке ЖКХ.