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Общество

Управляющие компании лишат права собирать деньги за коммунальные услуги

16 марта 2018, 09:10

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме ко второму чтению.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Жители многоквартирных домов будут оплачивать электричество, воду и тепло ресурсоснабжающим организациям (РСО) по прямым договорам. Соответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению, пишут «Известия».

В настоящее время собственники квартир оплачивают «коммуналку» через управляющие компании, которые перечисляют полученные деньги ресурсоснабжающим организациям. Согласно законопроекту, управляющие компании будут иметь возможность собирать средства только за содержание и ремонт дома.

Прямой договор между собственниками квартир и «ресурсниками» будет заключен в том случае, если за новый порядок проголосуют жильцы на собрании. Соглашение должно быть заключено в течение трех месяцев.

В результате нововведений управляющие компании потеряют статус посредника между гражданами и РСО, что предотвратит мошенничество на рынке ЖКХ.

 


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