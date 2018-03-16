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Вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери

16 марта 2018, 08:35

Следствие считает, что некто проник в ее московскую квартиру и подложил туда яд, а сам багаж должен был быть вскрыт уже в доме ее отца в Солсбери.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери, сообщили «Известия».

Следствие считает, что некто проник в ее московскую квартиру и подложил туда яд, а сам багаж должен был быть вскрыт уже в доме ее отца в Солсбери.

Издание отмечает, что спецслужбы отказались от версии, по которой преступники самостоятельно попали на территорию Великобритании с опасным веществом.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что причиной отравления стало воздействие нервно-паралитического вещества «Новичок», произведенного в России.

В причастности к инциденту власти Великобритании обвинили Москву, однако каких-либо доказательств не предоставили.


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