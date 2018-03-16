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Наука и образование

Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России

16 марта 2018, 07:51

Свою идею либерал-демократы объяснили тем, что многие родители, чтобы их дети смогли сдать ЕГЭ, нанимают репетиторов, а это накладно.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутаты Либерально-демократической партии России предложили отменить ЕГЭ. Их инициатива будет рассмотрена в Госдуме, пишут «Известия».

Депутаты хотят заменить ЕГЭ на госэкзамены, которые ученики будут сдавать по образовательным программам основного и среднего общего образования.

Свою идею либерал-демократы объяснили тем, что многие родители, чтобы их дети смогли сдать ЕГЭ, нанимают репетиторов, а это накладно. Кроме того, по их мнению, после отмены ЕГЭ можно будет узнать реальный уровень знаний выпускников, поступающих в вузы.


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