Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Депутаты Либерально-демократической партии России предложили отменить ЕГЭ. Их инициатива будет рассмотрена в Госдуме, пишут «Известия».
Депутаты хотят заменить ЕГЭ на госэкзамены, которые ученики будут сдавать по образовательным программам основного и среднего общего образования.
Свою идею либерал-демократы объяснили тем, что многие родители, чтобы их дети смогли сдать ЕГЭ, нанимают репетиторов, а это накладно. Кроме того, по их мнению, после отмены ЕГЭ можно будет узнать реальный уровень знаний выпускников, поступающих в вузы.