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Лавров отреагировал на свое падение на форуме «Россия – страна возможностей»

16 марта 2018, 07:29

Глава МИД РФ признался, что споткнулся.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). С помощью шутки вышел из неловкой ситуации, которая произошла на форуме «Россия – страна возможностей», глава МИД РФ Сергей Лавров, пишут «Известия». Руководитель российского внешнеполитического ведомства упал, когда выходил на сцену.

«Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», – сказал он.

Форум собрал на ВДНХ около 6,5 тыс. участников из 85 регионов страны. Вчера с победителями и финалистами проектов встретился Президент России Владимир Путин. Также он выступил на итоговом мероприятии.


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