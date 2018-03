Жертвами обрушения моста в Майами стали четыре человека

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Жертвами обрушения моста в Майами стали не менее четырех человек. Об этом пишут «Известия».

На месте ЧП работают спасатели, которые предполагают увеличение количества погибших и раненых.

Пешеходный мост был недостроенным. Почему он рухнул, предстоит выяснить специалистам.

A newly-installed portion of a pedestrian bridge near Florida International University in Miami has collapsed.



It's devastating to see the aftermath, but I'm inspired to see how many people run towards the scene in order to help.



My heart goes out to the victims and rescuers. pic.twitter.com/OhiX8IyOVX