Захарова в ответ на совет Уильямсона заткнуться напомнила о химоружии в Великобритании

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Великобритания скрывает использование на своей территории химического оружия, поэтому Лондон нервничает и выступает с резкими заявлениями в адрес России. Так прокомментировала совет главы Минобороны Гэвина Уильямсона «отойти и заткнуться» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что инцидент в Солсбери с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля является возмутительным, и Россия получила такой ответ, который заслужила.