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Политика

Захарова в ответ на совет Уильямсона заткнуться напомнила о химоружии в Великобритании

16 марта 2018, 06:23

«Лондону есть что скрывать», – уверена Захарова.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Великобритания скрывает использование на своей территории химического оружия, поэтому Лондон нервничает и выступает с резкими заявлениями в адрес России. Так прокомментировала совет главы Минобороны Гэвина Уильямсона «отойти и заткнуться» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что инцидент в Солсбери с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля является возмутительным, и Россия получила такой ответ, который заслужила.


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