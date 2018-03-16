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Политика

Госдеп отверг связь между новыми санкциями против России и выборами

16 марта 2018, 01:16

Представитель внешнеполитического ведомства США Нойерт указала на продолжительность процесса введения санкций.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт назвала «чепухой» предположение о связи новых санкций, введенных против России, и предстоящими в ней президентскими выборами. Об этом сообщает РБК.

«Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование», – сказала она в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Министерства иностранных дел РФ о связи между объявлением новых рестрикций и выборами главы государства.

Ранее Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 14 российских физических лиц и одной организации. Этот шаг был объяснен ответом на вмешательство РФ в американские выборы 2016 года и организацию кибернападений, в том числе с использованием вируса NotPetya. 

Выборы Президента России состоятся в ближайшее воскресенье, 18 марта.


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