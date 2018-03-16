(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Действующий Президент РФ Владимир Путин призвал граждан России принять участие в выборах главы государства, которые состоятся в воскресенье, 18 марта. Соответствующее обращение опубликовал телеканал RT.

Российский лидер напомнил, что в соответствии с Конституцией единственным источником власти является народ, и подчеркнул, что именно от воли народа зависит будущее страны.

В связи с этим Путин попросил россиян прийти на избирательные участки. «Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России», – добавил он.