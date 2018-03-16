Все новости Татарстан Россия

Общество

На вокзалах Казани появится услуга по отправке малогабаритных посылок и писем

16 марта 2018, 01:26

Стоимость отправки малого груза будет начинаться от 350 рублей.
Замначальника железнодорожной станции «Вахитово» подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
Глава ОАО «РЖД» прибыл в Хабаровск
В Казани состоится заседание сетевой школы по охране труда железнодорожных перевозок
ОАО «РЖД» реализует ряд инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
^В августе 2005 года в Казани пройдут мероприятия международного и всероссийского масштаба

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). До конца марта на вокзалах Казань-1 и Казань-2 (Восстание) начнет функционировать услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «От вокзала к вокзалу». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений – 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться исходя из веса посылки и конкретного вокзала. Она будет начинаться от 350 рублей.

Услуга по приему-выдачи грузобагажа будет действовать на 111 крупнейших вокзалах РЖД. Информация о местонахождении пунктов будет размещена на специальных указателях, информационных стойках и плакатах, а также объявляться по громкоговорящей связи. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter