На вокзалах Казани появится услуга по отправке малогабаритных посылок и писем

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). До конца марта на вокзалах Казань-1 и Казань-2 (Восстание) начнет функционировать услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «От вокзала к вокзалу». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений – 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться исходя из веса посылки и конкретного вокзала. Она будет начинаться от 350 рублей.

Услуга по приему-выдачи грузобагажа будет действовать на 111 крупнейших вокзалах РЖД. Информация о местонахождении пунктов будет размещена на специальных указателях, информационных стойках и плакатах, а также объявляться по громкоговорящей связи.