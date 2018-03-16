Итоги республиканского конкурса «Благотворитель года» подведут в Казани

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Казани сегодня состоится подведение итогов 11-го по счету республиканского конкурса «Благотворитель года». Церемония награждения победителей будет проведена в Казанском Кремле.
Конкурс был впервые объявлен в 2007 году. В нем принимают участие как юридические лица, так и отдельные граждане, активно занимающиеся благотворительной деятельностью.
Традиционно в церемонии награждения принимают участие первые лица республики: Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и Премьер-министр республики Алексей Песошин.