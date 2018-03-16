Бизнес Татарстана ожидает «перезагрузка»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Казани, на площадке спорткомплекса «Баскет-холл», стартует крупнейший в мире форум-интенсив по развитию предпринимательских компетенций – «Перезагрузка».

Как обещают организаторы, перед более чем 5 тыс. представителями предпринимательского сообщества республики выступят 16 ведущих российских экспертов в области продвижения бизнеса. Форум будет идти один день – без перерывов на обед и кофе-брейк.

В программе «Перезагрузки» комплекс тренинг-занятий по темам «Упаковка бизнеса», «Продвижение бизнеса», «Автоматизация бизнеса» и «Настройка продаж».

Как сообщается на официальном портале Правительства РТ, к спикерам и участникам форума планирует обратиться Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Цель форума – предоставление спикерами важной информации и практических инструментов, необходимых для поднятия экономики и бизнеса Татарстана на новый уровень.