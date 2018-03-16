Болеющим детям Елабуги подарили коробку храбрости

(Елабуга, 16 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В педиатрическом отделении Елабужской центральной районной больницы на днях установили коробку храбрости, в которой лежат игрушки для малышей. Проект призван поддержать и поднять настроение детям, которые проходят лечение в больнице.

Елабуга стала третьим городом в республике, где появились такие коробки с игрушками. Долгосрочную акцию «Коробка храбрости» совместно запустили региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета добра» и благотворительный фонд «Клуб добряков».

Елабужские малыши и их родители уже положительно оценили проект. По их словам, теперь уколы и другие медицинские процедуры кажутся не такими страшными, потому что после всего детей ждут подарки.

Сейчас в педиатрическом отделении Елабужской центральной районной больнице лечение проходят 20 несовершеннолетних.

Тем временем порадовать детей может любой желающий: в торговых центрах города продолжается сбор игрушек.