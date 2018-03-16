Казанский цирк торжественно откроется после глобального капремонта

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия казанского цирка после реставрации, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Первое после масштабного обновления представление будет благотворительным. На него приглашены многодетные семьи из районов республики.
После церемонии открытия и вручения государственных наград перед зрителями выступят артисты Росгосцирка с цирковой программой «Фиеста». В представлении будут задействованы воздушные акробаты, жонглеры, клоуны, эквилибристы, цирковые гимнасты, мастера верховой езды, а также дрессировщики медведей, обезьян и гусей.