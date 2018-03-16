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Казанский цирк торжественно откроется после глобального капремонта

16 марта 2018, 07:40 , Фото: архив/Султан Исхаков

Казанский цирк торжественно откроется после глобального капремонта В церемонии примет участие Президент РТ Рустам Минниханов.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия казанского цирка после реставрации, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Первое после масштабного обновления представление будет благотворительным. На него приглашены многодетные семьи из районов республики.

После церемонии открытия и вручения государственных наград перед зрителями выступят артисты Росгосцирка с цирковой программой «Фиеста». В представлении будут задействованы воздушные акробаты, жонглеры, клоуны, эквилибристы, цирковые гимнасты, мастера верховой езды, а также дрессировщики медведей, обезьян и гусей.
 


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