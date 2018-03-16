Елабуга соберет талантливую молодежь Татарстана

(Елабуга, 16 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский колледж культуры и искусств снова будет искать таланты по всей республике. Здесь объявили о старте конкурса «Алло, мы ищем таланты». Как сообщили в учебном заведении, в этом году конкурс пройдет под знаком 100-летия образования ТАССР и 90-летия со дня рождения Льва Толстого.

Ежегодно конкурс собирает более 400 талантливых ребят из разных уголков Татарстана, а также соседних регионов. Елабужский колледж культуры ведет активную работу по мониторингу одаренных детей со всей республики с 2008 года. В поисках талантливых ребят специалисты выезжают в районы, а после способных ребят приглашают на конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

Лучших будут выявлять по семи номинациям. При оценке вокальных способностей будут учитываться сложность репертуара, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения, а для участия в номинации «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» допускаются творческие работы, выполненные в различных техниках.

Гала-концерт конкурса состоится 31 марта в учебном центре «Кама». Традиционно лауреаты конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в Елабужский колледж культуры и искусств.