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Один избирательный участок в РТ откроется в отделении «Почты России»

16 марта 2018, 06:13

Избирательный участок откроется в почтовом отделении по адресу: г. Лаишево, ул. Ленина, д. 16.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В день выборов Президента РФ, 18 марта, один избирательный участок в Татарстане будет открыт в отделении «Почты России», сообщает «Татарстан почтасы».

Избирательный участок откроется в отделении почтовой связи № 422610 по адресу: г. Лаишево, ул. Ленина, д. 16. Всего же в день выборов Президента РФ на объектах почтовой связи откроются 18 избирательных участков в 12 регионах России.

«Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для большинства жителей нашей страны. Организация избирательных участков на их базе позволит гражданам реализовать свое избирательное право независимо от места проживания», — прокомментировал гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Во всех отделениях «Почты России» на информационных стендах размещены предвыборные плакаты. На клиентских столах выложены информационные буклеты, а в оснащенных экранами почтовых отделениях демонстрируются информационные видеоролики о выборах.


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