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Культура

В Казани состоится гала-концерт республиканского конкурса «Дулкыннар»

16 марта 2018, 07:20

Участники разных возрастных категорий соревнуются в вокале, художественном слове, исполнительском и изобразительном искусстве.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Доме дружбы народов Татарстана состоится гала-концерт XIII республиканского конкурса «Дулкыннар», сообщает МЦ «Идель».

С 2006 года данный конкурс посвящался выдающимся личностям татарского народа – Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Назибу Жиганову, Разилю Валееву и другим. В этом году конкурс посвятили певице Альфие Авзаловой.

Участники разных возрастных категорий соревнуются в вокале, художественном слове, исполнительском и изобразительном искусстве. В этом году на конкурс было принято более тысячи заявок.

В состав жюри конкурса вошли народные артисты РТ, руководители творческих объединений, председатель Союза художников РТ и другие.


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