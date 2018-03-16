В Нурлате прошел большой концерт мастеров искусств Татарстана

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Нурлате состоялся концерт мастеров искусств Татарстана, посвященный языковому многообразию народов, живущих в республике, пишет газета «Дружба».





На сцене прозвучали народные, классические и эстрадные композиции. Для гостей вечера выступили фольклорная этногруппа «Риваять», Артур Шугаепов, уроженка Нурлата Эльвира Кашапова. Зрители с восторгом встретили выступление вокальной группы «Ямьле», а заслуженная артистка Татарстана Гульшат Имамиева подарила слушателям песни на татарском и русском языках.



Представитель регионального общественного движения «Молодые и успешные» Ирина Фокеева рассказала, что с концентной программой артисты успели объехать практически все районы и города республики. Концертный тур, организованный с целью пригласить население активно участвовать в выборах, начался 15 февраля. Во всех районах гастроли прошли с большим успехом.

От имени нурлатцев благодарность артистам выразила врио главы района Флюра Ногуманова. Она призвала жителей проявить активную гражданскую позицию на выборах, прийти на избирательные участки и выразить свое мнение.