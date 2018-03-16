Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура

В Нурлате прошел большой концерт мастеров искусств Татарстана

16 марта 2018, 04:33

В Нурлате прошел большой концерт мастеров искусств Татарстана Для гостей вечера выступили этногруппа «Риваять», Артур Шугаепов, уроженка Нурлата Эльвира Кашапова, вокальная группа «Ямьле», Гульшат Имамиева.
131-летие Габдуллы Тукая отметят в Старо-Татарской слободе
В Казани начали готовиться к фестивалю «Узгэреш жиле-2»
В Нижнекамске состоится юбилейный вечер Разиля Валеева
Юбилейные концерты Зухры Шарифуллиной состоятся в Казани
В Казани покажут «Большую разницу» по-татарски

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В Нурлате состоялся концерт мастеров искусств Татарстана, посвященный языковому многообразию народов, живущих в республике, пишет газета «Дружба».



На сцене прозвучали народные, классические и эстрадные композиции. Для гостей вечера выступили фольклорная этногруппа «Риваять», Артур Шугаепов, уроженка Нурлата Эльвира Кашапова. Зрители с восторгом встретили выступление вокальной группы «Ямьле», а заслуженная артистка Татарстана Гульшат Имамиева подарила слушателям песни на татарском и русском языках.

Представитель регионального общественного движения «Молодые и успешные» Ирина Фокеева рассказала, что с концентной программой артисты успели объехать практически все районы и города республики. Концертный тур, организованный с целью пригласить население активно участвовать в выборах, начался 15 февраля. Во всех районах гастроли прошли с большим успехом

От имени нурлатцев благодарность артистам выразила врио главы района Флюра Ногуманова. Она призвала жителей проявить активную гражданскую позицию на выборах, прийти на избирательные участки и выразить свое мнение.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter