Ученые узнали об ухудшении слуха у курильщиков

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Курильщики подвергают себя не только риску развития рака легких и проблем с сердцем, но и риску потерять слух. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nicotine and Tobacco Research.

Согласно исследованиям японских специалистов, курящие люди теряют слух почти в два раза чаще, чем некурящие. Для тех, кто бросил курить, риск глухоты снижается в течение пяти лет.

По словам члена научной группы, сотрудника токийского Национального центра глобального здоровья и медицины Ху Хуаньхуаня, во избежание распространения глухоты необходимо бороться с «эпидемией курения».

Проблемы, связанные с табаком, являются причиной преждевременной смерти примерно 60 процентов курильщиков, подчеркивают ученые.