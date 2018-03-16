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Здоровье и среда

Ученые узнали об ухудшении слуха у курильщиков

16 марта 2018, 05:13

Курящие люди теряют слух почти в два раза чаще.
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(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Курильщики подвергают себя не только риску развития рака легких и проблем с сердцем, но и риску потерять слух. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nicotine and Tobacco Research.

Согласно исследованиям японских специалистов, курящие люди теряют слух почти в два раза чаще, чем некурящие. Для тех, кто бросил курить, риск глухоты снижается в течение пяти лет.

По словам члена научной группы, сотрудника токийского Национального центра глобального здоровья и медицины Ху Хуаньхуаня, во избежание распространения глухоты необходимо бороться с «эпидемией курения».

Проблемы, связанные с табаком, являются причиной преждевременной смерти примерно 60 процентов курильщиков, подчеркивают ученые.


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