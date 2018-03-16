Татарстанцы стали лауреатами международного театрального фестиваля «Давыдовский»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Татарстанцы завоевали призовые места на московском международном театральном фестивале «Давыдовский». Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

Это единственный международный фестиваль, который проходит заочно, на основе присланных в оргкомитет видеозаписей спектаклей.

Театральные деятели из Лениногорска, Набережных Челнов и Альметьевска прислали несколько записей интересных постановок, в которых задействованы актеры разных возрастов. Жюри особо отметило творческую группу из Альметьевска – заведующего и педагогов детского сада № 37 «Сказка». Они представили спектакль на татарском языке по народной сказке «Два лентяя».

В итоге руководителю детского сада досталось первое место в номинации «За меценатство и неоценимый вклад в развитие театрального дела», музыкальному руководителю – второе место в категории «Культура и искусство разных народов». В номинации «Лучшая режиссерская работа» второе место отдали руководителю детского театрального коллектива «Кубэлэк», воспитатель детского сада также занял второе почетное место в номинации «Лучшая фольклорная постановка фестиваля».

Третье место в номинации «Оригинальная интерпретация классики» заняла школа № 7 из Лениногорска с показом спектакля на английском языке The Mad Tea Party (по Льюису Кэроллу).

Коллектив «Вишневый сад» из детского сада № 79 «Вишенка» (Набережные Челны) получил «золото» за веселый спектакль «Мушкетер-колобок» в номинации «Лучшая комедийная постановка фестиваля».

В фестивале приняли участие более 50 коллективов из Татарстана, Бурятии, Иркутской и Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов России. Постоянными участниками уже стали коллективы из Торонто и Оттавы (Канада), Канн (Франция).