Ученые не нашли ни одной защищающей эмаль зубной пасты

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Ученые выяснили, что ни одна зубная паста не защищает эмаль зубов от истирания, сообщает научно-популярный информпортал Naked Science.

Проведенное специалистами из Швейцарии и Бразилии исследование показало: ни одна из зубных паст, позиционируемых производителями как «защищающие от эрозии эмали», «укрепляющие эмаль» или «снижающие чувствительность зубов», не может предотвратить потерю вещества зубной эмали, которая приводит к повышению чувствительности зубов и к их разрушению.

В ходе исследования ученые подвергли полученные из стоматологической клиники удаленные человеческие зубы пяти циклам чистки. Использовалось девять популярных в Европе и Бразилии наименований зубных паст, производители которых указали, что они обладают антиэрозионным или снижающими чувствительность зубов свойством. Кроме того, использовалась контрольная зубная паста, в характеристике которой эти свойства не были указаны.

После тестирования всех зубных паст исследователи замерили потерю вещества эмали. Выяснилось, что ни одна из протестированных паст не защищает от эрозии и истирания зубной эмали. Наоборот, оказалось, что все проверенные зубные пасты обладают абразивным действием и в разной степени истирают эмаль.

«Одна из причин возникновения чувствительности зубов — эрозия эмали, которая всегда происходит при чистке зубов», — делает вывод одна из авторов исследования Самира Елена Жоау-Соуза (Бразилия).

Любая зубная паста служит слабым абразивным реагентом, удаляет с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать как лекарство от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов.

Защитить от потери эмали могут только своевременное посещение стоматолога, регулярная гигиена зубов и режим питания, пояснила Самира Елена Жоау-Соуза, отметив при этом, что активнее всего эрозия зубной эмали происходит в кислой среде. Подобная среда образуется в ротовой полости, когда человек ест много пищи промышленного производства, содержащей большое количество консервантов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.